Tragédia em Itaperuna (RJ): adolescente atualizava em tempo real cada morte para namorada virtual

Em coletiva de imprensa, o delegado Carlos Augusto Guimarães revelou detalhes do caso chocante em que um adolescente de 14 anos é suspeito de matar os pais e o irmão de 3 anos. A investigação aponta a participação de uma adolescente de 15 anos, que teria ajudado no planejamento e execução do crime. O caso levanta preocupações sobre a influência de jogos violentos e a necessidade de supervisão parental na internet.