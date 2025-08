Tragédia na RJ-140: jovem é homenageado após acidente fatal O acidente, registrado por câmeras de segurança, ocorreu quando a motocicleta de Patrick colidiu com um carro Balanço Geral Interior RJ|Do R7 04/08/2025 - 14h18 (Atualizado em 04/08/2025 - 14h18 ) twitter

Amigos e familiares prestaram as últimas homenagens a Patrick Santos, jovem de 22 anos, vítima de um acidente fatal na rodovia RJ-140, entre Cabo Frio e Arraial do Cabo. O acidente, registrado por câmeras de segurança, ocorreu quando a motocicleta de Patrick colidiu com um carro. Ele não resistiu aos ferimentos, enquanto sua namorada, que estava na garupa, foi hospitalizada. A rodovia é conhecida por frequentes acidentes e mortes.