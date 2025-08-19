Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Três pessoas ficam feridas em acidente de trânsito na RJ-220

O incidente ocorreu quando a caminhonete atingiu as motos ao acessar a BR-356

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Um acidente envolvendo uma caminhonete e duas motocicletas em Itaperuna (RJ) resultou em três pessoas feridas, encaminhadas ao Hospital São José do Havaí. O incidente ocorreu na RJ-220, quando a caminhonete atingiu as motos ao acessar a BR-356. O Corpo de Bombeiros foi acionado e reforçou a importância da direção defensiva e do uso de equipamentos de segurança para evitar tragédias no trânsito.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.