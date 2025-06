Triplo homicídio em Itaperuna (RJ): vizinhos e parentes das vítimas estão em choque com brutalidade A comunidade está em choque, descrente com a frieza do jovem, que não demonstrou arrependimento Balanço Geral Interior RJ|Do R7 26/06/2025 - 14h21 (Atualizado em 26/06/2025 - 14h21 ) twitter

A repórter Letícia Antunes relata o impacto do crime bárbaro em Itaperuna (RJ), onde um adolescente de 14 anos é acusado de matar seus pais e irmão. A comunidade está em choque, descrente com a frieza do jovem, que não demonstrou arrependimento. O caso levanta questões sobre a legislação para menores infratores e a saúde mental do adolescente. O velório das vítimas está previsto para hoje.