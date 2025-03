Turismo em Arraial do Cabo (RJ) busca estratégias para superar baixa temporada Vendedores e hotéis se adaptam para superar queda de movimento; divulgação é prioridade Balanço Geral Interior RJ|Do R7 19/03/2025 - 18h19 (Atualizado em 19/03/2025 - 18h29 ) twitter

Em Arraial do Cabo (RJ), vendedores ambulantes e o setor hoteleiro enfrentam os desafios da baixa temporada, que começa em maio. A cidade, famosa pelo turismo náutico, sofre com a falta de divulgação, especialmente fora do verão. Trabalhadores locais, como vendedores de picolé, adaptam-se ao clima e planejam suas finanças para enfrentar os meses menos movimentados.

A associação de hospedagem destaca a necessidade de promover Arraial do Cabo em regiões como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e até na Argentina, para atrair turistas durante todo o ano. Apesar das dificuldades, muitos profissionais já estão preparados para manter suas atividades mesmo fora da alta temporada.