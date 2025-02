Turistas do Mato Grosso do Sul tiveram malas e celulares furtados em Cabo Frio (RJ) Número de ocorrências tem aumentado na cidade Balanço Geral Interior RJ|Do R7 24/02/2025 - 13h27 (Atualizado em 24/02/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante o último fim de semana, na praia de Pontal do Peró, em Cabo Frio (RJ), turistas do Mato Grosso do Sul tiveram o carro invadido por criminosos, enquanto aproveitavam a praia, e perderam diversos celulares e malas, que foram furtados.

Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, somente no ano passado foram 165 ocorrências de furto em veículos em Cabo Frio. Um aumento de 8% se comparado com 2023.

A população local alerta que falta segurança e fiscalização na região. Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio lamentou o ocorrido com o turista e afirmou que o ordenamento está sendo realizado na cidade e que o policiamento será reforçado em Pontal do Peró.