UENF recebe nota máxima do MEC pelo terceiro ano consecutivo Com mais de 16 mil alunos formados e 7.500 publicações nos últimos cinco anos, a UENF reafirma seu papel na educação pública de qualidade Balanço Geral Interior RJ|Do R7 17/04/2025 - 17h35 (Atualizado em 17/04/2025 - 17h35 )

A Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) celebra a nota máxima no índice geral de cursos do Ministério da Educação pelo terceiro ano consecutivo, destacando-se pela qualidade em ensino, pesquisa e inovação.

Com mais de 16 mil alunos formados e 7.500 publicações nos últimos cinco anos, a UENF reafirma seu papel na educação pública de qualidade.

Apesar do reconhecimento, desafios como a falta de estrutura e a necessidade de valorização salarial persistem.

Professores e alunos, como Fabiana Rocha e Jasmine Antunes, falam sobre a importância do apoio contínuo para manter a excelência acadêmica e científica.

‌



A universidade, idealizada por Darcy Ribeiro, continua a buscar soluções para problemas sociais e regionais, reforçando seu compromisso com a comunidade.