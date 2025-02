Unidade móvel do Hemocentro ficou até às 15 hs na área externa da Record Objetivo é aumentar o estoque de sangue, que até o mês passado estava zerado Balanço Geral Interior RJ|Do R7 21/02/2025 - 10h18 (Atualizado em 21/02/2025 - 10h18 ) twitter

Dentro da programação da SIPAT da Record Interior RJ, com o tema “Cuidar de você é cuidar do outro”, nesta quinta-feira (20), a unidade móvel do Hemocentro esteve na área externa da emissora para aumentar o estoque de sangue, que até o mês passado estava zerado.