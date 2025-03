Violência contra mulheres aumenta 42% em Rio das Ostras (RJ) Falta de delegacia especializada e recursos insuficientes agravam o problema; especialistas pedem políticas públicas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 18/03/2025 - 18h22 (Atualizado em 18/03/2025 - 18h22 ) twitter

No mês do Dia Internacional da Mulher, Rio das Ostras registra um aumento alarmante de 42% nos casos de violência contra mulheres nos últimos dois anos. A cidade enfrenta desafios devido à falta de uma delegacia especializada, apesar do crescimento populacional.

O Centro de Atendimento Especializado à Mulher (CEAM) e a Patrulha Maria da Penha são recursos importantes, mas insuficientes. A presidente da Associação União Mulher enfatiza a necessidade de políticas públicas e maior conscientização sobre os diversos tipos de violência, incluindo psicológica, moral e financeira