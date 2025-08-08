Violência nas escolas: desafios e soluções para um ambiente seguro A colaboração entre família, sociedade e governo é crucial Balanço Geral Interior RJ|Do R7 08/08/2025 - 15h49 (Atualizado em 08/08/2025 - 15h49 ) twitter

Casos de violência entre estudantes em escolas estão aumentando, com especialistas destacando a influência de fatores externos e familiares. A neuropsicóloga Micheline enfatiza a importância do ambiente doméstico na formação inicial. A violência nas ruas afeta o desempenho escolar, enquanto o diálogo e a intervenção policial são vistos como essenciais para combater o problema. A colaboração entre família, sociedade e governo é crucial para prevenir conflitos e garantir apoio psicológico adequado.