Violência nas escolas: desafios e soluções para um ambiente seguro

A colaboração entre família, sociedade e governo é crucial

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Casos de violência entre estudantes em escolas estão aumentando, com especialistas destacando a influência de fatores externos e familiares. A neuropsicóloga Micheline enfatiza a importância do ambiente doméstico na formação inicial. A violência nas ruas afeta o desempenho escolar, enquanto o diálogo e a intervenção policial são vistos como essenciais para combater o problema. A colaboração entre família, sociedade e governo é crucial para prevenir conflitos e garantir apoio psicológico adequado.

