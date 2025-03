Yasmin Cruz, jovem promessa do jiu jitsu, mira desafios internacionais em 2025 Aos 13 anos, atleta já conquistou títulos mundiais e se prepara para competições no Brasil e nos EUA Balanço Geral Interior RJ|Do R7 21/03/2025 - 18h15 (Atualizado em 21/03/2025 - 18h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Yasmin Cruz, uma jovem atleta de jiu jitsu de apenas 13 anos, está se preparando para grandes desafios em 2025, incluindo o Campeonato Brasileiro em São Paulo e o PAN Kids nos Estados Unidos.

Com títulos internacionais, como o ouro no mundial de 2023 em Dubai e no Campeonato Europeu em Portugal, Yasmin mantém uma rotina intensa de treinos e conta com o apoio do pai para superar barreiras e alcançar novos patamares no esporte.