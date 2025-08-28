Zezé di Camargo e carinho com fãs gera debate nas redes sociais Venenosa vai às ruas para saber a opinião dos telespectadores sobre polêmica Balanço Geral Interior RJ|Do R7 28/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h00 ) twitter

Zezé di Camargo, conhecido por seu jeito afetuoso com fãs, está no centro de discussões após vídeos no camarim viralizarem. A relação com Graciele Lacerda, ex-fã e atual esposa, também é tema de debate. Enquanto alguns veem normalidade no carinho do cantor, outros alertam para possíveis ciúmes. A história de Zezé, desde o casamento com Zilu até o atual relacionamento, é revisitada em meio a opiniões divididas.