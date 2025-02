Banheiros de rodoviária em Campos dos Goytacazes (RJ) estão fechados há duas semanas Usuários reclamam da falta de acesso enquanto aguardam solução para o problema RJ Record Interior RJ|Do R7 06/02/2025 - 15h54 (Atualizado em 06/02/2025 - 15h54 ) twitter

Os banheiros do terminal rodoviário Luíz Carlos Prestes, no Centro de Campos dos Goytacazes (RJ), estão fechados há duas semanas, causando indignação entre os usuários. Sem alternativa no local, quem precisa utilizar os sanitários enfrenta dificuldades.

A última grande reforma da rodoviária ocorreu em 2016 e, até o momento, não há previsão para a reabertura dos banheiros, que seguem trancados.