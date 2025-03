Casa do idoso em Macaé (RJ) está em situação crítica por falta de recursos Elevado preço dos alimentos e queda das doações contribuíram para a situação RJ Record Interior RJ|Do R7 11/03/2025 - 11h19 (Atualizado em 11/03/2025 - 11h19 ) twitter

O asilo Casa do Idoso, em Macaé (RJ), enfrenta uma situação financeira crítica, apesar de receber R$120 mil mensais do governo municipal. A unidade, que abriga 65 idosos, luta para cobrir despesas com cuidados médicos, alimentação e manutenção. A queda nas doações e o alto custo dos alimentos agravam o cenário. E para complementar a renda, a instituição realiza eventos e campanhas, buscando apoio da comunidade.

Fundada em 1923, a Casa do Idoso divulga suas necessidades nas redes sociais e convida a população a contribuir. Informações sobre doações estão disponíveis no Instagram @casadoidoso2 e por telefone.