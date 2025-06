Casos de influenza aumentam, mas procura pela vacina diminui no RJ Em Macaé, apenas 27% foram vacinados, preocupando autoridades de saúde RJ Record Interior RJ|Do R7 04/06/2025 - 20h00 (Atualizado em 04/06/2025 - 20h00 ) twitter

A vacinação contra a gripe no estado do Rio de Janeiro enfrenta baixa adesão, com menos de 20% do grupo prioritário imunizado. Em Macaé, apenas 27% foram vacinados, preocupando autoridades de saúde. A vacina, que protege contra três sorotipos do vírus influenza, é oferecida em mais de 40 unidades de saúde. A Secretaria de Saúde realiza ações itinerantes para aumentar a cobertura vacinal e evitar a sobrecarga nos serviços de saúde.