Em Arraial do Cabo, turista cai em buraco no caminho que dá acesso à “Janela do Paraíso” A jovem não sofreu ferimentos graves RJ Record Interior RJ|Do R7 18/03/2025 - 13h32 (Atualizado em 18/03/2025 - 13h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma turista caiu no caminho que dá acesso a “Janela do Paraíso”, na Praia Grande, em Arraial do Cabo. Apesar do susto, ela não teve ferimentos graves.