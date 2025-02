Em Rio das Ostras (RJ), Lagoa do Iriry volta a ser tomada por plantas aquáticas Problema é causado pelo descarte de esgoto doméstico próximo à região RJ Record Interior RJ|Do R7 21/01/2025 - 14h53 (Atualizado em 21/01/2025 - 14h53 ) twitter

Em novembro de 2024, a quantidade era tão grande que peixes morriam por falta de oxigênio. A solução foi romper a barra de areia que separa a lagoa do mar, mas, dois meses depois, o problema voltou a surgir.

A prefeitura informou que está desenhando as obras de canalização do esgoto e que segue com ações paliativas até que entrem em execução.