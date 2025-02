Estoque de sangue fica baixo em Campos (RJ) Com o aumento de acidentes no período de carnaval, unidade alerta para a necessidade de mais voluntários RJ Record Interior RJ|Do R7 20/02/2025 - 13h09 (Atualizado em 20/02/2025 - 13h09 ) twitter

Os bancos de sangue de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, estão com estoque baixo e, com a proximidade do Carnaval, a demanda aumenta devido ao crescimento do número de acidentes.

Diante desse cenário, colaboradores do hemocentro fazem um apelo por doações, para garantir o atendimento necessário.

É fundamental que a população se informe sobre os critérios para doação e contribua para salvar vidas.