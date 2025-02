Número de prisões aumenta 560% em Casimiro de Abreu Delegada da cidade afirma que resultado reflete papel ativo cumprido pela polícia RJ Record Interior RJ|Do R7 22/01/2025 - 15h45 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O combate à criminalidade em Casimiro de Abreu, no interior do estado do Rio, tem chamado a atenção. Só no último trimestre de 2024, o número de prisões cresceu 560% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Segundo a delegada da 121ª DP, os números refletem o papel ativo que a polícia da cidade tem desempenhado na investigação e elucidação de crimes.