Procon de Araruama (RJ) apreende meia tonelada de produtos estragados em supermercados

O Procon de Araruama (RJ) apreendeu mais de 500 quilos de produtos impróprios para consumo em supermercados locais. Fiscais encontraram mercadorias vencidas e sem informações adequadas. Especialistas alertam para os riscos à saúde, como infecções intestinais. Os responsáveis têm 15 dias para justificar a venda dos produtos. A nutricionista recomenda procurar ajuda médica em caso de contaminação.