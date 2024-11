Motorista é baleado por policial após perseguição na linha amarela, no Rio A direção do Hospital Municipal Salgado Filho informou que a vítima já recebeu alta Rio de Janeiro|Do R7 11/11/2024 - 11h27 (Atualizado em 11/11/2024 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bruno Patrocínio Bastos, de 46 anos, foi atingido com um tiro na barriga Reprodução/Record

Bruno Patrocínio Bastos, de 46 anos, foi baleado com um tiro na barriga, após uma perseguição policial na linha amarela, na altura de Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde do último domingo (10). O motorista de aplicativo foi socorrido ao Hospital Municipal Salgado Filho e já teve alta.

De acordo com a polícia, os agentes estavam em uma perseguição a um automóvel que era semelhante ao da vítima. Os ocupantes deste veículo fizeram um disparo contra os PMs. Os policiais então revidaram efetuando diversos tiros de fuzil na direção deste carro, e neste momento, atingiram o motorista de aplicativo que nada tinha a ver com a ação.

‌



‌