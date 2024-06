Polícia Civil identifica suspeitos de matar sargento do Bope durante operação na Maré Segundo as investigações, os envolvidos no crime seriam seguranças de dois chefes de facções criminosas que atuam na região

Polícia Civil identificou dois suspeitos de matar o sargento do Bope durante uma operação no Complexo da Maré (REPRODUÇÃO/ X (antigo Twitter) @pmerj)

A Delegacia de Homicídios da Capital, com o apoio do setor de inteligência da Polícia Civil, identificou, nesta quinta-feira (13), dois homens que participaram do ataque que matou o sargento do Bope (Batalhão de Operações Especiais) Jorge Galdino Cruz, durante uma operação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, Ronald de Souza Gomes, conhecido como “Titio” ou “Titio do Adeus”, e Luciano Candido Crispim, vulgo “Pitbull”, seriam seguranças de dois chefes do tráfico que atuam na região: Thiago Folly, vulgo TH, e Michel de Souza Malveira, conhecido como “Bill”, “Búfalo Bill”, ou “César”.

Durante a ação da última terça-feira (11), os policiais em confronto estavam se aproximando dos chefes da organização criminosa quando sofreram uma emboscada determinada pelas lideranças da facção.

No tiroteio, dois homens do Bope foram baleados e levados ao Hospital Federal de Bonsucesso. O sargento Cruz não resistiu após chegar à unidade. Já o policial que sobreviveu continua internado em estado grave após passar por cirurgia.

As ações das Forças de Segurança na Maré entraram, hoje, no terceiro dia. Informações apuradas pela RECORD apontaram que um dos principais alvos da PM na operação era Thiago Folly, que não teria conseguido deixar o interior da comunidade.

A Divisão de Homicídios e a Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) também estiveram na comunidade para fazer uma perícia na casa onde o policial foi morto. O imóvel estava cravejado de balas.

As investigações da Polícia Civil continuam para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no ataque e integrantes da organização criminosa.





