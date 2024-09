Polícia identifica suspeito de balear turista dominicano na Barra da Tijuca, no Rio O crime aconteceu na última quarta-feira (28). Vítima já recebeu alta do hospital Rio de Janeiro|Do R7 04/09/2024 - 14h26 (Atualizado em 04/09/2024 - 14h28 ) ‌



Turista foi baleado no braço e no tórax Reprodução/Record Rio

A polícia identificou o suspeito de balear um turista dominicano na avenida do Pepê, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O rapaz, de 23 anos, foi reconhecido pela própria vítima, segundo os investigadores. A Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo), responsável pela apuração do caso, pediu a prisão temporária dele à Justiça.

O crime aconteceu na última quarta-feira (28). O engenheiro elétrico Johan Ezequiel Lapaix Rosado, de 33 anos, foi abordado por dois homens em um assalto. Ele foi atingido por disparos no braço e no tórax.

O estrangeiro foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na mesma região, onde chegou a passar por uma cirurgia. Ele recebeu alta na última segunda-feira (2).

As investigações continuam para localizá-lo e identificar o comparsa envolvido no crime.