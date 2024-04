Juíza federal fala sobre luta pelos direitos das mulheres e de pessoas com deficiência: 'Missão na Terra' Mãe de quatro filhos, Cláudia Valéria contou que decidiu se engajar na causa quando o caçula nasceu com paralisia cerebral

Há dez anos na Vara Criminal da Baixada Fluminense, a juíza federal Cláudia Valéria falou sobre a luta pelos direitos das mulheres e de pessoas com deficiência. Mãe de quatro filhos, a magistrada contou que decidiu se engajar na causa quando o caçula nasceu com paralisia cerebral. Ela também está à frente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRF2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região).