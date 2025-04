Acidente de carros em alta velocidade deixa seis pessoas feridas em Bangu

Seis pessoas ficaram feridas em uma colisão de carro na rua da Chita com a rua Sul América, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro .

Testemunhas relataram que um dos veículos vinha em alta velocidade e perdeu o controle, colidindo com outro carro que levava três ocupantes da mesma família.

A motorista e seu marido ficaram presos no veículo até a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros, que procederam com um resgate cauteloso.

O casal foi levado ao hospital estadual Albert Schweitzer para exames e internação.

aqui!