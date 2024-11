Acidente de trânsito termina em confusão com adolescente agredida em Duque de Caxias (RJ)

Um acidente de trânsito terminou em confusão com uma adolescente agredida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . Carlos Vinícius contou que estava passeando com a namorada quando um carro colidiu com a moto dele parada em um sinal fechado. O motorista alegou que o semáforo estava verde e iniciou uma briga. O homem se identificou como policial e ameaçou Vinícius. No tumulto, a jovem, de 17 anos, foi agredida. O caso foi registrado na 59ª DP (Caxias), e a vítima passará por exame de corpo de delito.