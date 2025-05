Acidente entre motos em São Gonçalo termina com grávida baleada e policial ferido

Duas mulheres em uma motocicleta colidiram com a moto de um policial militar em São Gonçalo.

As vítimas foram levadas ao Hospital Alberto Torres.

Aicha Carolina Rocha dos Santos, de 23 anos e grávida, foi baleada em um dos olhos antes do acidente, e estava a caminho do hospital com sua prima Adri Celen Silva Rocha, de 24 anos.

O policial sofreu escoriações leves, e as causas do tiro em Aicha ainda estão sob investigação.