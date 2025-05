Adolescente é morto a tiros a caminho do trabalho durante perseguição no Rio

Um adolescente foi morto a tiros durante uma perseguição no Engenho da Rainha, na zona norte do Rio de Janeiro , na noite de quarta-feira (30). Gabriel dos Santos Vieira, de 16 anos, foi atingido quando estava a caminho do trabalho em uma moto por aplicativo. O jovem atuava como dançarino e fazia pizzas em um restaurante.

O condutor do veículo em que estava Gabriel também acabou baleado no tiroteio. Vanderson Pinto, de 40 anos, foi socorrido pelos bombeiros e levado ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha, na mesma região.

Segundo testemunhas, policiais militares dispararam ao tentar abordar criminosos em um automóvel e acertaram dois rapazes. Já a PM informou que uma equipe da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) do Alemão que patrulhava a área foi alvejada pelos bandidos, o que gerou confronto.