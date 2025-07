Adolescente morre após ser baleado enquanto voltava da escola na Vila Kennedy

Um adolescente de 16 anos, identificado como Carlos Eduardo Santana, morreu após ser atingido por vários disparos na Vila Kennedy, zona oeste do Rio de Janeiro . Ele voltava da escola, quando foi ferido em uma tentativa de invasão por traficantes de Senador Camará.

Testemunhas relataram que a violência na região foi intensa, com muitos disparos ouvidos. Carlos Eduardo foi socorrido à UPA da região, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar e a Delegacia de Homicídios foram acionadas para investigar o caso e determinar as circunstâncias do incidente. A família afirma que Carlos era apenas um estudante voltando para casa.

