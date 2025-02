Adolescentes são apreendidos após flagrante de tentativa de roubo de bicicleta no Aterro do Flamengo

Dois adolescentes foram apreendidos por policiais militares após um flagrante de uma tentativa de roubo de bicicleta no Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro . O vídeo registrou o momento em que a vítima foi empurrada e caiu no chão. Quem frequenta a região reclama de roubos frequentes. Em 2024, o batalhão da área, o 2° BPM (Botafogo), registrou mais de 10 mil casos de furtos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!