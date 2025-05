Agenda cultural : baile Charme de Madureira Celebra Aniversário com DJ Corelo

A agenda cultural do Rio traz a comemoração dos 35 anos do famoso baile charme no viaduto de Madureira, com o DJ Corelo trazendo muitas recordações.

O evento também celebra os 45 anos do movimento charme no Brasil.

A festa acontece amanhã às 22h, com ingressos a R$20. Ainda no Rio, a cantora Iza se apresenta gratuitamente na Praça Mauá às 19h, como parte do evento cultural Semana S.