Agenda cultural: samba, rock, forró, teatro e literatura neste final de semana no Rio de Janeiro

A agenda cultural do Rio de Janeiro traz uma variedade de eventos neste final de semana. Neste sábado (14), o casarão do Firmino, na Lapa, receberá um evento de samba de raiz com Leci Brandão e Sombrinha, e uma feijoada gratuita para as 150 primeiras pessoas.

O festival gratuito Rock 80 acontecerá na Quinta da Boa Vista, com dois palcos dedicados a rock e forró. Para as crianças, o espetáculo "Ora Bolas, Clarinha e suas Histórias" será apresentado no Sesc Ramos. A Bienal do Livro começa nesta sexta-feira no Riocentro e vai até 22 de julho, com ingressos a partir de R$21,00 para meia entrada.

