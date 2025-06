Agenda deste final de semana conta com evento cultural científico e campeonato de esgrima

A Agenda Cultural deste final de semana destaca dois eventos: o "Rolé Fiocruz", que explora a trajetória do cientista Oswaldo Cruz, no Museu da Vida, em Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro , neste sábado (28), às 10h, e o Campeonato Pan-Americano de Esgrima Adulto, no Parque Olímpico da Barra, também neste sábado, a partir das 9h, ambos com entrada gratuita.

