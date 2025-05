Alagamentos surpreendem moradores de Nova Iguaçu após abertura de comportas do Rio Guandu Residências do bairro Prados Verdes foram inundadas após a abertura de comportas da estação do Rio Guandu pela CEDAE

RJ no Ar|Do R7 21/05/2025 - 07h38 (Atualizado em 21/05/2025 - 07h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share