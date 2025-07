Após confusão, Oruam se desculpa aos fãs: 'Estou com Deus e tá tranquilão' A investigação apura envolvimento com o tráfico de drogas, além de ligações com traficantes influentes, como o pai, Marcinho VP

RJ no Ar|Do R7 23/07/2025 - 09h17 (Atualizado em 23/07/2025 - 09h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share