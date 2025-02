Arlindinho, peça infantojuvenil e festival Terra do Rap são destaques do fim de semana

O cantor Arlindinho se apresenta no Casarão do Firmino, na Lapa, região central do Rio , nesta sexta-feira (14). Os ingressos custam R$ 15. A classificação é de 18 anos.

Já na zona norte, a peça infantojuvenil “Ziraldo, o Mineiro Maluquinho” estará em cartaz neste sábado (15) e no próximo domingo (16) no Sesc Tijuca. Os ingressos custam R$ 30.

Para fechar a programação do fim de semana, a décima edição do festival Terra do Rap promete levar diversas atrações e atividades à Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, no sábado (15) e domingo (16). A entrada é gratuita.