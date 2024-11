Arrastão na linha amarela deixa motoristas em pânico, na altura de Del Castilho

Um arrastão na linha amarela, na altura de Del Castilho, na zona norte do Rio de Janeiro , deixou motoristas em pânico. Agentes faziam patrulhamento na via expressa quando foram alertados sobre a ocorrência em que três homens armados roubaram três carros na região. Um dos veículos foi abandonado pelos criminosos e encontrado pelos policiais. Dentro dele, os agentes apreenderam placas clonadas, dois celulares e uma réplica de fuzil. As vítimas que tiveram os carros roubados prestaram depoimento.