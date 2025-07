Aviso de ressaca permanece no Rio de Janeiro; avenida no Leblon segue interditada

No Leblon, zona sul do Rio de Janeiro , a Avenida Delfim Moreira está interditada entre a rua Epitácio Pessoa e a rua Bartolomeu Mitre devido ao avanço do mar. Segundo o subprefeito, a situação é perigosa para motoristas e pedestres. A Comlurb mobilizou mais de 100 garis na limpeza da via, com cerca de 30 caminhões de areia retirados, devolvendo 140 toneladas à praia. A previsão é reavaliar a liberação da via em uma hora, enquanto o aviso de ressaca da Marinha permanece até amanhã às 21h. Motoristas são aconselhados a sair mais cedo e desviar pela Bartolomeu Mitre. A população é orientada a evitar a área, devido à ressaca e ao trabalho de limpeza em andamento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!