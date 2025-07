Baleia e filhote são flagrados nadando na praia do Pepê, na Barra da Tijuca

Um grupo de banhistas flagrou uma baleia e seu filhote nadando nas águas da praia do Pepê, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro . Especialistas informam que as baleias migram para águas mais quentes anualmente para reprodução entre julho e novembro, com pico nos meses de junho e julho. A temporada atual é considerada o auge para a observação desses animais.

