Bandido aplica 'mata-leão' em vítima durante assalto na zona norte do Rio

Um homem foi abordado por um grupo de bandidos enquanto caminhava em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro . O crime ocorreu na noite da última sexta-feira (1º) e foi registrado por uma câmera de segurança. Um dos assaltantes aplicou um golpe conhecido como mata-leão pela costas da vítima. Outros três indivíduos se juntaram ao ataque e cercaram o homem que ficou caído no chão após perder a consciência.



