Bandidos atropelam ciclista ao tentar fugir da polícia no centro do Rio

Uma perseguição ocorreu no centro do Rio de Janeiro quando criminosos fugiam pela contramão. Durante a fuga, o ciclista Alex Sandro Frazão Rego, de 46 anos, foi atropelado. O bandido na garupa da moto, Murilo, com antecedentes criminais, foi preso no local. O condutor, Carlos Eduardo, tentou escapar, mas foi detido posteriormente. Alex foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, onde foi atendido com ferimentos graves nos olhos e na cabeça, e transferido para o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, onde segue internado. Os criminosos foram levados à delegacia e passarão por uma audiência de custódia.



