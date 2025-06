Barricadas em chamas são deixadas por traficantes no Chapadão durante operação policial

No complexo do Chapadão, em Costa Barros, zona norte do Rio de Janeiro , barricadas em chamas foram registradas após a entrada da Polícia Militar na área. O 41º Batalhão realiza uma operação para reprimir o roubo de cargas e veículos, enfrentando a resistência de facções criminosas locais.

As avenidas próximas, como a Estrada Rio do Pau, estão parcialmente bloqueadas. A presença policial inclui o uso do caveirão, e não há informações sobre prisões ou feridos até o momento. As operações visam garantir a segurança dos moradores em meio à disputa territorial entre as facções.

