Batalhão da PM em Nova Iguaçu tem inauguração prevista para o fim de 2026
Obras devem começar até dezembro e foram orçadas em 15 milhões de reais
O governador Claudio Castro anunciou que o batalhão da Polícia Militar de Nova Iguaçu deve ser inaugurado até o fim do próximo ano. Atualmente, o patrulhamento da cidade é feito pelo batalhão de Mesquita. As obras estão previstas para iniciar em dezembro deste ano e têm um custo estimado de 15 milhões de reais.
O governo já liberou 5 milhões e abriu uma licitação. O novo batalhão será construído na estrada de Santa Rita, no bairro Botafogo, em terreno cedido pela prefeitura.
