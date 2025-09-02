'Bela do Crime': estudante de veterinária presa no Rio lavava dinheiro para PCC no Paraná

Beatriz Leão Montibeller Borges, estudante de medicina veterinária e influenciadora digital, conhecida como "Bela do Crime", foi presa no Rio de Janeiro . Procurada pela Polícia, ela era responsável por lavar dinheiro do tráfico de drogas para o PCC no Paraná, atuando no braço financeiro da organização. Beatriz mantinha relacionamento com Diego Ferrari, um dos líderes do grupo. Foragida há seis meses, ela se escondia em um apartamento na zona oeste da cidade, usando identidade falsa. Ela será transferida para o sistema penitenciário do Paraná.



