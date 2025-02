Bicheiro mais antigo do Rio e pai de 27 filhos: saiba quem foi 'Piruinha'

Morreu, aos 95 anos, o bicheiro José Caruzzo Escafura, mais conhecido como "Piruinha". Com a saúde debilitada, o contraventor faleceu em casa após uma pneumonia. Piruinha começou no jogo do bicho como gerente de banca de apostas e integrou a antiga cúpula da contravenção. Ao longo da vida, foi citado em diversos inquéritos, incluindo por homicídio. Devido ao estado fragilizado, o bicheiro teve a prisão domiciliar concedida e apareceu acamado durante um julgamento por videoconferência. Num dos episódios mais recentes, em abril do ano passado, Piruinha e uma das filhas foram absolvidos da acusação da morte de um ex-sócio. O corpo de Piruinha está sendo velado em clube da zona norte nesta quinta-feira (23). Ele deixou 27 filhos.