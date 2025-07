BioParque do Rio fecha novamente após morte de outras quatro aves

No BioParque do Rio de Janeiro , localizado em São Cristóvão, mais quatro aves morreram devido à gripe aviária. Anteriormente, 16 galinhas d'Angola e dois pavões já haviam morrido na área conhecida como savana africana. O parque está fechado e a equipe técnica realiza monitoramento contínuo para garantir a segurança após suspeita de contaminação por contato com aves livres que circulam na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!