BNDES lucra R$ 13,3 bilhões e vira o segundo maior banco do Brasil
Com lucro bilionário o banco destaca avanço em crédito e investimentos na indústria e agropecuária
O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social registrou um lucro líquido de 13,3 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano, tornando-se o segundo banco mais lucrativo do Brasil. Durante coletiva no Rio de Janeiro, o presidente Aloísio Mercadante e outros diretores apresentaram os resultados.
O banco injetou quase 130 bilhões de reais na economia, um aumento de 56% em relação ao mesmo período de 2024. Foram destinados 18 bilhões à indústria, 17 bilhões à agropecuária, 24 bilhões à infraestrutura e 13,5 bilhões aos setores de comércio e serviços. O apoio a micro, pequenas e médias empresas subiu 92%, alcançando quase 89 bilhões em recursos.
