Bombeiros levam quatro horas para combater incêndio em ferro-velho em Benfica

Os bombeiros levaram quatro horas para combater um incêndio em um ferro-velho em Benfica , na zona norte do Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira (10). Militares de 11 unidades participaram da operação. Uma das maiores preocupações era evitar o avanço do fogo para a comunidade do Arará, que fica próximo ao estabelecimento. Ninguém ficou ferido no incidente.

