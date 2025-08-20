Bombeiros realizam buscas por pescador que caiu no mar do Recreio dos Bandeirantes
Homem sumiu após cair da Pedra do Roncador; operações ocorrem há dois dias com uso de mergulhadores, helicópteros, drones, motos aquáticas e botes infláveis
Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas por um pescador que desapareceu no mar do Recreio dos Bandeirantes após cair da Pedra do Roncador, na zona oeste do Rio de Janeiro. As operações ocorrem há dois dias com o uso de mergulhadores, helicópteros, drones, motos aquáticas e botes infláveis. Um posto avançado foi montado para coordenar as estratégias das buscas que se concentram inicialmente na área onde ocorreu o acidente. A bandeira vermelha na areia indica perigo nas condições do mar.
