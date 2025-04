Bope realiza operação contra o tráfico de drogas e roubo de veículos na zona norte do Rio

O Bope realiza nesta quinta-feira (17), uma operação contra o tráfico de drogas e roubo de veículos nas comunidades do Faz Quem Quer, Cajueiro e Congonha, em Rocha Miranda, e na Serrinha, em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro .

Até o momento, três suspeitos foram mortos em confrotos com os policiais na comunidade do Faz Quem Quer. Outros três criminosos foram presos. Um deles possuia um mandado de prisão por roubo. Três fuzis, duas pistolas, um revólver, drogas e carregadores foram apreendidos.

A Polícia Militar intensificou sua presença, com viaturas do Bope em prontidão e veículos blindados nas ruas para garantir a segurança dos moradores e estudantes. Diversos batalhões da PM estão focados no combate ao tráfico de drogas e roubo de veículos.

Agentes atentos monitoram a possibilidade de criminosos infiltrarem-se entre trabalhadores que saem de casa pela manhã. O helicóptero auxilia na vigilância, destacando os esforços em pontos estratégicos, como postos de gasolina e o Mercadão de Madureira, para evitar protestos e garantir a tranquilidade na região.

